Altın fiyatları, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın, dün yakaladığı yükseliş trendini bugün de sürdürerek tarihi bir rekora imza attı.

Güne 4 bin 410 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde en düşük 4 bin 398 TL’yi gördü. Ancak öğle saatlerine doğru güçlü bir alımla birlikte 4 bin 452 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.

Yükselişin arkasında, ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvili getirilerindeki gerileme etkili oldu. Bu gelişmeler, ons altının da değer kazanmasını sağladı ve altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Altının sadece gram fiyatı değil, diğer türlerinde de önemli artışlar yaşandı. Çeyrek altın 7.281 TL, Cumhuriyet altını ise 29.037 TL seviyesine kadar yükseldi. Düğün ve nişan sezonunun da etkisiyle fiziki altına olan talebin arttığı görülüyor.

İşte 23 Temmuz 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.452,94 TL – Satış 4.453,45 TL

Ons Altın: Alış 3.425,17 Dolar – Satış 3.425,94 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.125,17 TL – Satış 7.281,86 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.499,69 TL – Satış 29.037,28 TL

Tam Altın: Alış 28.747,00 TL – Satış 28.962,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.199,51 TL – Satış 14.557,14 TL

Ata Altın: Alış 29.159,39 TL – Satış 29.894,80 TL

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcılar fiyatları anlık olarak takip ederek strateji belirlemeye devam ediyor. Ekonomistler, dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesini bekliyor.