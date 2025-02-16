23 yıl sonra başlayan uçak seferleri 5. ayı göremedi: Büyük bir kayıp

Trabzon'da son yıllarda artan sağlık turizmini geliştirmek için başlatılan Trabzon-Tiflis arası direk uçuşlar 4 ayın sonunda yolcu sayısınız azlığı nedeniyle iptal edildi.

Georgian Wings hava yolu şirketiyle anlaşma yapılarak 14 Ekim tarihinde başlayan uçuşlar, 148 koltuğun bulunduğu uçağın dolmaması sebebiyle 10 Şubat tarihinde durduruldu. Hava yolu şirketi ile 6 aylık anlaşmanın yapılmasına rağmen 4 ay süren Trabzon-Tiflis çift yön uçuşlarında koltuk fiyatları 260 dolardan satışı sunuluyordu.

'Prestij zararına yol açtı'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, Tiflis-Trabzon arası direk uçuşların maddi zarardan daha çok prestij zararına yol açtığını belirterek "Trabzon'a bir uçuşun iptal edilmesi şehrin prestijini yok etti. Tiflis'ten Trabzon'a bir uçağın boş gelmesi demek bizim şehrimizin kötü olduğu anlamına gelir. Potansiyeli yakalayacaksın. Ürünü tartacaksın kime satacağını bileceksin. Sanırım Batum ile karıştırdılar. Tiflis'te 200 tane hastane varmış. Hadi sağlık turizmini bırakın normalde turist olarak bakalım. Tiflis-İstanbul gidiş-geliş tahmini 135 dolar. Tiflis-Trabzon 260 dolar. Hangisine gidersiniz" dedi.

'5 koltuğun maliyeti 1,5 milyon'

5 koltuğun bedelinin 1,5 milyon TL olduğunu kaydeden Aksu, "6 ay olarak planlanmıştı, haftada iki turdu. Büyük bir meblağ gitti. Büyük bir kayıp. Toplam 148 koltuk vardı. 5 koltuğun bedeli 1.5 milyondu. Bunu 148 ile çarptığınızda çok büyük bir zarar. Maalesef istenen olmadı. Yapan kişilerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama lütfen her meslek grubu kendi mesleğiyle ilgili faaliyetler yapsın. Herkes her şeyi bilemez" ifadelerini kullandı.