232 yıllık devin sonu! Tüm mağazalarını sattı, merkez binası yıkılıyor

İngiltere’de 232 yıllık geçmişe sahip WH Smith, perakende tarihine damga vuran ana cadde mağazalarını tamamen elden çıkardı.

76 milyon sterlinlik anlaşmayla tüm mağazalar Modella Capital tarafından satın alınırken, şirketin merkez binasının yıkılması da “bir devrin kapanışı” olarak yorumlandı.

500 mağaza satıldı, TGJones adıyla geri dönecek

İngiltere’nin şehir merkezlerinde uzun yıllar boyunca kitap, dergi, kırtasiye ve hediyelik ürün satışının sembolü olan WH Smith, tüm ana cadde mağazalarını sattı.

76 milyon sterlin değerindeki anlaşma kapsamında WH Smith’in 500 mağazası Modella Capital tarafından devralındı. Mağazalar zamanla TGJones markasıyla yeniden faaliyet gösterecek. Şirket, geleneksel perakende faaliyetlerinden tamamen çekilecek.

Bu satış, İngiltere perakende sektöründe son yılların en büyük dönüşümlerinden biri olarak görülüyor.

Merkez binası yıkılıyor yerine konut yapılacak

Satış sonrası şirketin merkez binasının yıkım süreci resmen başladı. Mevcut merkez binasının yıkımı başladı. Tesisle bağlantılı tüm yapılar tamamen kaldırılacak. Proje kapsamında 217 yeni daire ve konut inşa edilecek

WH Smith, son yıllarda ana cadde mağazalarından kademeli olarak çekilirken, daha kârlı olan seyahat perakendeciliğine yöneldi. CEO Carl Cowling, mağaza satışını şirket için “kritik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.