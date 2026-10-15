233 milyar dolarlık rekorun ardından Türkiye ile AB'den yeni hamle

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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye-AB 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, 13 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič'in eş başkanlığında düzenlenen toplantıda, iki taraf arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı belirtilerek, söz konusu rakamın iki ekonomi arasındaki güçlü entegrasyonu ortaya koyduğu ifade edildi.

Gümrük geçişlerini hızlandıracak karar

Toplantıda, Türk ihracatçılarının sınır ve gümrük geçişlerini hızlandırması beklenen Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin karar onaylandı.

Böylece iki taraf arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin daha etkin yürütülmesi açısından önemli bir adım atıldı.

Ayrıca Türkiye'nin risk esaslı dış ticaret kontrol sistemi olan TAREKS kapsamındaki denetimlerin, AB ile ticari ilişkilerde sorun oluşturan alanlardan biri olmaktan çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlık, TAREKS sisteminin şeffaflığı, öngörülebilirliği ve tüm taraflar için erişilebilirliğinin teyit edildiğini belirtti.

Türk sanayicisinin belgelendirme süreçlerine güvence

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu ise AB'nin Yeni Makine Yönetmeliği oldu.

Türkiye'nin söz konusu düzenlemeye tam uyum sağladığının teyit edilmesiyle, Türkiye'de yerleşik onaylanmış kuruluşların faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesinin ve sanayicilerin belgelendirme süreçlerinin güvence altına alındığı açıklandı.

Bu gelişmenin, Türk üreticilerin AB pazarına erişiminin devamlılığı açısından önem taşıdığı belirtildi.

Yeşil dönüşüm ve dijital ticarette iş birliği

Türkiye ile AB arasında yeşil dönüşüm ve dijital ticaret alanlarında yürütülen ortak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Bu kapsamda döngüsel ekonomi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve elektronik imzaların karşılıklı tanınması gibi konularda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak irade teyit edildi.

İki taraf arasında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Türkiye'nin AB tedarik zincirlerinin dönüşümü ve dayanıklılığı açısından stratejik ortak konumunda bulunduğu vurgulandı.

Türkiye'den AB'ye Made in EU mesajı

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de AB'nin yeni sanayi ve rekabet politikaları oluşturdu.

AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) kapsamında atmayı planladığı adımlar değerlendirilirken, Türkiye'nin yaklaşık 30 yıllık Gümrük Birliği ilişkisi çerçevesinde Avrupa üretim ve tedarik zincirleriyle bütünleşmiş yapısının korunması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin söz konusu düzenlemelere eşdeğer ortak olarak dahil edilmesi yönündeki beklentilerinin AB yetkililerine açık şekilde iletildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ticari engellerin aşılması, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak iş birliği alanlarının geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olmaya devam ettiği kaydedildi.