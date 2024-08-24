24 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim, otogaza zam geldi... Akaryakıtta fiyatlar değişti

Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklilerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzinin ardından motorine de indirim geldi. Motorine 78 kuruş gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine de 1 lira 45 kuruş indirim gelmişti. LPG fiyatlarında da değişiklik yaşandı. LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı. 23 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,24 TL

Motorin litre fiyatı: 43,15 TL

LPG litre fiyatı: 23,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,11 TL

Motorin litre fiyatı: 43,09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,54 TL

Motorin litre fiyatı: 43,57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,99 TL

Motorin litre fiyatı: 44,07 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL