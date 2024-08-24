24 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim, otogaza zam geldi... Akaryakıtta fiyatlar değişti
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta indirim getirdi. Benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde de fiyatlar değişti. Motorin grubunda 78 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Otogaza (LPG) ise 42 kuruş zam geldi. Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 24 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklilerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzinin ardından motorine de indirim geldi. Motorine 78 kuruş gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzine de 1 lira 45 kuruş indirim gelmişti. LPG fiyatlarında da değişiklik yaşandı. LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı. 23 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,24 TL
Motorin litre fiyatı: 43,15 TL
LPG litre fiyatı: 23,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,11 TL
Motorin litre fiyatı: 43,09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,54 TL
Motorin litre fiyatı: 43,57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,99 TL
Motorin litre fiyatı: 44,07 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL