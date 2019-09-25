25 Eylül 2019

Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak.

Geçen yıl Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi'ni hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, 18 ay sürecek Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet yürütebilecek kooperatifler kurulabilmesine ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve farklı kooperatif modellerinin tanıtılmasını amaçlıyor.

2020 yılı başından itibaren yola çıkacak tanıtım otobüsüyle gidilecek illerde, kooperatifçilik alanındaki uzmanlar tarafından esnaf ve sanatkarlara, ticaret erbabına, üreticilere, kooperatif ortaklarına ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı etkinlikler düzenlenecek.

Çalışma ziyaretleri kapsamında, 24 ilde iyi uygulama örnekleri tanıtılacak, mevcut kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, çocuklar ve gençlerle kooperatif modelinin ve birlikte çalışma anlayışının geliştirilmesine yönelik etkinlikler yapılacak, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca, ziyaret edilecek illerde ticaret odaları, esnaf ve sanatkar odaları birlikleri, üniversiteler ve STK'lerle ortak etkinlikler gerçekleştirilerek kooperatifçilik alanında uygun görülen iş fikirlerine danışmanlık desteği verilecek.

Türkiye Kooperatifler Fuarı için geri sayım

Öte yandan, bakanlık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı, "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" temasıyla 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ülke kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etme misyonuyla organize edilen fuarda, kooperatifler ve üst kuruluşlarıyla kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın tüm aktörleri tek çatı altında toplanacak.

Kooperatif Yasa Taslağı güncellenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı itibarıyla 24 ilde proje başlatacaklarını belirterek, Kooperatif Yasa Taslağı'nı güncellemek için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

Esnafa yönelik tedarik ve dağıtım kooperatifinin kuruluşunun sözleşmelerini hazırladıklarını aktaran Pekcan, "Büyük zincir marketlere karşı mücadele edemeyen küçük esnafımız, dükkanlarındaki malzemeleri tedarik ve dağıtım kooperatifi kanalıyla alabilecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA