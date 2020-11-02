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242 üründen 133'ünün perakende fiyatı ekimde arttı

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 133'ünün perakende fiyatı artarken, 20'sinde düştü, 89 üründe ise değişmedi.

242 üründen 133'ünün perakende fiyatı ekimde arttı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Ekim 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatlar artarken, 20'sinde düştü, 89 üründe ise değişmedi.

Ekimde yüzde 31,01 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, giyim harcamaları grubunda yer alan kadın pardösüsü olarak belirlendi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin başında giyim harcamaları grubundan yüzde 30,54 ile palto-genç gelirken, onu gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve alt grubundan yüzde 29,30 ile karpuz, yüzde 22,24 ile domates, yüzde 19,64 ile giyim harcamalarında yer alan yüzde erkek ceketi oldu.

Ekimde limon yüzde 25,25 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 25,25 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Bu alanda limonu yüzde 15,77 ile elma, yüzde 13,90 ile lahana, yüzde 12,16 ile patlıcan takip etti.

Ekimde önceki aya göre fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şu şekilde:

Mevsimsel tarım ürünleri           Aylık değişim (%)

Karpuz                                           29,30
Domates                                        22,24
Salatalık                                         16,16
Kabak                                             16,10
Soğan                                             14,60
Balık                                                14,36
Sivri Biber                                       13,44
Kavun                                              11,86
Yeşil Soğan                                     9,01
Limon                                              -25,25
Elma                                                -15,77
Lahana                                            -13,9
Patlıcan                                           -12,16
Armut                                               -2,67
Ispanak                                            -2,59

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ürünler

Pardösü-Kadın                                 31,01
Palto-Genç                                        30,54
Ceket-Erkek                                      19,64
Süveter-Erkek                                   19,38
Palto-Erkek                                        18,43
Tiyatro                                                17,19
Ütü                                                       -4,26
Elektrik Süpürgesi                             -4,21
Tuzlu Fıstık                                         -3,83
Şampuan                                             -3,45
Yoğurt                                                  -0,85

Kaynak: AA

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