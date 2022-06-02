242 ürünün 133’ünde perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 2022 yılı Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünde perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Yüzde 47,54 ile en çok pamuklu kumaşın fiyatı arttı

Mayıs ayında Giyim Harcamaları grubu Kumaşlar alt grubunda yer alan pamuklu kumaş fiyatı yüzde 47,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise, gıda harcamaları grubundan yüzde 46,76 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 40 ile perde, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 38,31 ile keten kumaş, gıda harcamalarından yüzde 25,22 ile çay, ulaştırma ve haberleşme harcamalarından yüzde 22,96 ile benzin ve gıda harcamalarından yüzde 22,90 ile muz oldu.

Sivri biber fiyatı yüzde 59,48 ucuzladı

2022 Mayıs ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 59,48 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Gıda harcamalarında fiyatı en çok düşen diğer ürünler ise sırasıyla yüzde 46,25 ile salatalık, yüzde 42,65 ile patlıcan, yüzde 36,03 ile kabak, yüzde 34,64 ile kıvırcık salata ve yüzde 32,40 ile taze fasulye oldu.