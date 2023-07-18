2,5 litre kola 43 lira oldu
KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere de zam geldi. 2.5 litre kolanın fiyatı 43 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
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KDV oranlarında yapılan değişiklik hemen hemen bütün ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Yapılan oran değişikliği sonrası kola ve gazlı içecek fiyatları da zamlandı.
Ürünlerin zamlı listesi şöyle:
2.5 litrelik kola: 43 TL
2.5 litrelik meyveli gazoz: 43 TL
2.5 litrelik gazoz: 41,50 TL
1.75 litrelik kola ve meyveli gazoz: 32 TL
1 litrelik kola, meyveli gazoz ve gazoz: 25 TL