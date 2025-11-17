25 yaş altı üniversiteliler müjde: 8 bin TL'lik eğitim desteği verilecek

Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, birçok genç farklı destek imkanlarına yönelmeye başladı. Bu kapsamda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentteki üniversitelilere yönelik yeni bir eğitim desteği programını duyurdu.

25 yaş altı üniversiteliye müjde

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yükseköğrenim gören gençlere yönelik kapsamlı bir destek planını hayata geçirdiklerini belirtti. Subaşı, “Bi’genç üniversiteli” projesi dahilinde 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerine 4 bin + 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tutarında eğitim yardımı sağlanacağını açıkladı.

8 bin TL'lik eğitim desteği verilecek

Başkan Subaşı açıklamasında, "Eğitim yolculuğunuzda sizlere destek olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu sebeple "Bi’genç üniversiteli" projesini uygulamaya alarak 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerimize toplam 8 bin TL tutarında eğitim desteği sağlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak" ifadelerini kullandı.