25 yıl sonra denizlerde aynı bolluk: Fiyatı yüzleri güldürdü

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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu ve İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı, denizlerdeki palamut bolluğuna dikkat çekerek vatandaşlara balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Palamut fiyatlarının 80-100 lira arasında değiştiğini belirten Balcı, özellikle çocukların beslenmesinde balığa yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Denizlerde yaşanan palamut bolluğunu değerlendiren Kenan Balcı, hem fiyatların uygunluğuna hem de balığın besleyici özelliklerine dikkat çekti. Vatandaşları bu bereketten yararlanmaya davet eden Balcı, "Palamutu yemek lazım, denizi sevmek lazım" dedi.

Öğrencilerin beslenmesinde balığın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Balcı, "Lütfen öğrenci kardeşlerimizin beslenme çantasına palamut ilave edelim. Öğrencilerimizin zihni açılsın. Bol bol balık yiyelim. Balık sağlık. Bugün balık, yarın yine balık. Özellikle palamut" ifadelerini kullandı.

25 yıl sonra aynı bolluk yaşanıyor

Palamutun 80-100 lira seviyesindeki fiyatıyla vatandaşlar için ekonomik bir alternatif olduğunu söyleyen Balcı, denizlerdeki bolluğun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Ağların palamutla dolduğunu ve tüketicilerin balığa yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Balcı, geçmiş yıllarda da benzer bir bereket yaşandığını hatırlattı.

Balcı, "Yaklaşık 25 yıl önce yaşanan benzer bolluk bugünde yaşanıyor. Denizlerde balık tükenecek diyorlardı. 25 sene sonra yine aynı bolluğu yaşıyoruz. Bir palamut yaklaşık bir milyon, bir hamsi ise 100 bin adet yumurta yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bir palamutla dört kişi doyabiliyor

Palamutun dilimlenerek veya fileto şeklinde hazırlanabileceğini anlatan Balcı, farklı pişirme yöntemleriyle aile sofralarında yer bulabileceğini söyledi.

Balığın doyurucu özelliğine de değinen Balcı, "Bazı ailelerde dört kişi bir palamuttan doyuyor. Çok sevenler üç kişi, daha çok sevenler ise iki kişiye bir palamutla bol bol yetiyor" dedi.

Palamutun çikolatası olarak nitelendirdi

Palamutun besin değerine dikkat çeken Balcı, balığın sırt bölümünde bulunan koyu renkli etin de tüketilmesini önerdi. Bu kısmı "palamutun çikolatası" olarak tanımlayan Balcı, çocukların gelişimi ve yetişkinlerin sağlığı için düzenli balık tüketiminin önemini vurguladı.

Enflasyonun ateşini balık söndürüyor

Balık fiyatlarının son üç yıldır vatandaşların bütçesine olumlu katkı sağladığını savunan Balcı, uygun fiyatlı ve besleyici bir gıda olan balığın daha fazla tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Ailelere haftada en az iki gün balık tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Balcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Haftada iki gün mutlaka balık yiyelim. Balık çok sağlıklı, balık çok lezzetli. İçinde katkı maddesi yok. Fiyatı uygun, faydası bol. Denizlerimizi sevelim, balığın kıymetini bilelim. Her şeye zam var ama balığa zam yok. Enflasyonun ateşini balık söndürüyor."