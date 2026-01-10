250 şubesi olan dönerci iflasın eşiğinde! Alacaklılara 15 gün mühlet verildi

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla 250 şubeli Ekrem Coşkun Döner için tanınan üç aylık geçici mühlet sürerken, alacaklıların alacaklarını kaydettirmeleri için tanınan 15 günlük süre resmen başladı. Bu süre, ilan tarihinden itibaren geçerli olacak.

Konkordato komiseri denetimi sürüyor

Mahkeme kararı doğrultusunda şirketin mali yapısı Konkordato Komiseri tarafından denetleniyor. Yayınlanan ilanda, şirketten alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, belirtilen süre içinde alacak bildiriminde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Başvurular nasıl yapılacak?

Alacak bildirimleri; bizzat başvuru, noter onaylı vekâletnameye sahip temsilciler aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna yapılabilecek.

Süreyi kaçıranlar hak kaybı yaşayabilir

Süre içinde başvuruda bulunmayan alacaklıların hak kaybı riskiyle karşılaşabileceği belirtilirken, konkordato toplantılarına yalnızca bildirdikleri tutar kadar alacak kaydı bulunanların katılabileceği ifade edildi. Bilançoda kaydı olmayan ve süresi içinde bildirim yapmayan kişiler, ne toplantılara katılabilecek ne de alacak tutarlarının belirlenmesine dahil edilecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 250 şubesi bulunan zincirin finansal yeniden yapılanma sürecinde atılacak adımlar, hem şirketin yol haritası hem de alacaklıların tahsil süreci açısından belirleyici olacak.