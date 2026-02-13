260 mağazalı ayakkabı zincirinden 40'ıncı kez kapatma kararı
İngiltere’nin önde gelen ayakkabı perakendecilerinden Shoe Zone, artan vergiler, düşen kârlar ve zayıflayan tüketici talebi nedeniyle Salisbury şubesini kapatacağını açıkladı. Şirket, hükümetin vergi politikalarının perakende sektörüne ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı.
İngiltere genelinde 260’tan fazla mağazası bulunan Shoe Zone, zayıflayan finansal performans ve artan maliyetler nedeniyle mağaza kapatma kararı aldı.
Şirket, özellikle hükümetin vergi artışlarının ve yükselen asgari ücretin işletme giderlerini artırdığını belirterek, Salisbury kentindeki mağazasını kapatacağını duyurdu.
Vergi politikaları sektörü zor durumda bıraktı
Shoe Zone, Salisbury şubesinin kapanma kararının arkasında birden fazla ekonomik faktör bulunduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre artan vergi yükü, yükselen işletme maliyetleri, zayıflayan tüketici güveni, düşen ziyaretçi sayısı mağazanın sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zayıflattı.
Mağaza vitrinlerine “Kapanıyoruz” tabelaları asıldı. Shoe Zone, son mali yılda 39 mağazayı kapattı, 11 yeni mağaza açtı. Shoe Zone Yönetim Kurulu Başkanı Charles Smith, hükümetin vergi politikalarının sektörü zor durumda bıraktığını söyledi.