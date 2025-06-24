27 ayın en düşük seviyesi: Sanayi kapasite kullanımı haziranda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 74,4’e geriledi. Bu rakamla kapasite kullanımı, Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından yayımlanan kapasite kullanım oranı verileri, 2025 yılı haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mayıs ayındaki veriler

Mayıs ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşmişti.