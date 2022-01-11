  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor
Takip Et

2.7 milyarlık cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, zincir marketlere ilişkin gerekçeli kararın hafta başı yayınlanacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki hafta başı yayınlanacağını açıkladı.

Küle, Ankara'da gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Birol Küle, " Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteligi taşıyan tüm iletişimi, kordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." dedi.

Zincir marketlere ceza yağdıZincir marketlere ceza yağdıEkonomi Haberleri
Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamalarıZincir marketlerden peş peşe indirim açıklamalarıEkonomi Haberleri
Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT