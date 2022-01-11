2.7 milyarlık cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor

ANKARA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki hafta başı yayınlanacağını açıkladı.

Küle, Ankara'da gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Birol Küle, " Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteligi taşıyan tüm iletişimi, kordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." dedi.