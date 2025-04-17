27 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

1998 yılında İstanbul'da kurulan CBF Türk, 20 yılı aşkın süredir hazır giyim üreticisi ve tedarikçisi olarak sektörde yer alıyordu.

Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan firma üretimini Tokat, Niksar'da bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu.

Ekonomik zorluklar ve küresel talep düşüşü

Claudia Canstanze Brandt Fadıloğlu ve Burak Fadıloğlu'nun liderliğinde büyüyen ve yüksek ihracat kapasitesi ile sektördeki yerini sağlamlaştıran şirket, mali yapısında meydana gelen bozulmanın ardından konkordato başvurusu yaptı.

Son dönemdeki ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel taleplerdeki düşüş konkordato başvurusunun nedenlerini oluşturdu.

Konkordato süreci ve duruşma tarihi

13 Ocak 2025'te konkordato başvurusu yapan CBF Tekstil için 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak kararının sürenin dolduğu 13 Nisan 2025 itibarıyla bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Mahkeme, davanın duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.