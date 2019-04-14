270 projeye 5 milyar lira destek

14 Nisan 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların 4 milyar 244 milyon liraya karşılık gelen 209'unu yeni yatırımlar oluşturdu.

Söz konusu projeler tamamlandığında 11 bin 177 kişilik istihdam planlandı. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 259'u yerli, 11'i yabancı sermayeli projelerden oluştu.

Geçen yıl turizm yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge 66 adet ile Marmara oldu. Marmara Bölgesi'ni 56 teşvik belgesiyle Akdeniz, 53 belgeyle Karadeniz, 45 belgeyle Ege izledi.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında söz konusu projelere; "KDV istisnası, vergi indirim oranı, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi destekler veriliyor.

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Kaynak: AA