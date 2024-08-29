28 Ağustos elektrik üretim hacmi: 1,88 milyon megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 666 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 481 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 640 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.