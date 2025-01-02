28 ülke yarıştı... Zeytinyağında en iyi firma Türkiye'den!

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı üreticisi Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında ipi göğüsleyerek "dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi" seçildi.

Birçok ülkeden çok sayıda üreticinin katıldığı, 35 farklı zeytinyağı yarışmasının sonuçlarının baz alındığı EVOO World Ranking platformunun verilerine göre 'en iyi zeytinyağı ve üreticisi' Türkiye'den çıktı.

Ayvalık merkezli Nova Vera da uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında, birinci oldu. Firmanın elde ettiği birincilik, sektörde ilk defa bir Türk markasının dünya sıralamasında liderliğe yükselmesi açısından önem taşıyor.

'Buralara gelmeyi hayal bile etmemiştik'

Firmanın kurucusu Bahar Alan, amaçlarının her zaman zeytinyağını en sağlıklı haliyle üretmek olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başlarken buralara gelmeyi hayal bile etmemiştik ancak her yıl çıtayı biraz daha yükselterek, 'ucuz ve çok üretmek' yerine 'kaliteli ve sağlıklı üretmek' ilkesini benimsedik. Bunun sonucunda bugün EVOO World Ranking platformunda dünya birincisi seçilerek hem ülkemize gurur yaşatmanın hem de emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz."

Alan, Japonya'dan Amerika'ya, İsviçre'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzanan geniş bir ihracat ağı kurduklarına işaret ederek, hedeflerinin hem iç hem de dış pazarda daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.

EVOO World Ranking platformu

EVOO dünya sıralaması, ödüllü sızma zeytinyağlarının ve zeytinyağı aromalı ürünlerin tüketicilere tanıtılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yıl boyunca, dünyanın herhangi bir yerinde katıldığı yarışmalarda dereceye girmiş sızma zeytinyağları ve zeytinyağı aromalı ürünler, bu sıralamada değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Böylece hangi sızma zeytinyağlarının dünyada en çok ödüllendirildiği, çeşit ve tür bakımından hangilerinin en iyileri olduğu ve bunların dünyanın hangi bölgesinden geldikleri öğrenilebiliyor.