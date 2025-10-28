29 Ekim (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların biri de bankaların açık olup olmayacağı... Vatandaşlar bilgi almak adında "29 Ekim (bugün) bankalar açık mı" diye soruyor. İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Resmi tatil olan en büyük milli bayramda bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Binlerce kişi "29 Ekim (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı" diye soruyor.
Bugün bankalar açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir. Bu sebepler bankalar da kapalıdır. Bugün de saat 13.00'ten sonra bankalarda işlem yapılamayacak.
EFT İşlemleri: Resmi tatil günlerinde EFT (Farklı bankalar arası para transferi) işlemleri gerçekleştirilmez.
Kaynak: HABER MERKEZİ