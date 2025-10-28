29 Ekim (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Resmi tatil olan en büyük milli bayramda bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Binlerce kişi "29 Ekim (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı" diye soruyor.

Bugün bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir. Bu sebepler bankalar da kapalıdır. Bugün de saat 13.00'ten sonra bankalarda işlem yapılamayacak.

EFT İşlemleri: Resmi tatil günlerinde EFT (Farklı bankalar arası para transferi) işlemleri gerçekleştirilmez.