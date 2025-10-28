29 Ekim (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda borsa çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, yatırımcılar borsanın işlem durumunu sorguluyor. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan bu anlamlı günde hisse alım-satım yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor ve "29 Ekim (yarın) borsa açık mı, kapalı mı" sorusu art arda geliyor.

29 Ekim (yarın) borsa açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün mesai uygulanacağı için Borsa İstanbul’da işlemler bugün saat 12.30’a kadar devam edecek, öğleden sonra kapalı olacak.

Borsa, 30 Ekim Perşembe sabahı normal işlem saatlerine dönecek.