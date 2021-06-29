29 Haziran'da dolar ne kadar? İşte güncel dolar kuru

Döviz piyasaları yeni haftaya oldukça sakin başladı ve dolar şu anda 8,73 Türk Lirasından işlem görüyor. Son dönemde Türk Lirası dolar ve euro karşısında değer kaybederken, uzmanlar doların bu hafta küresel para birimleri karşısında düşüş yaşadığını söylüyor.

Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru, şu anda başlıca para birimleri karşısında iki ayın zirvesinin altında seyrediyor.

ABD tarım dışı istihdam verisinin ve Fed'in ekonomiye verdiği desteğin ne zaman sona erdirmeye başlayacağını belirlemesi doların seyrini etkileyecek.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantların küresel bazda risk algısını artırdığını, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.