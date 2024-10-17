29 milyar dolar buhar oldu! BIST 100 ekimde sert düştü: Şirketlerin piyasa değeri eriyor

Borsa İstanbul'da ekim ayında yaşanan sert düşüşler, piyasalarda ciddi bir erimeye neden oldu. BIST 100 endeksi, ay genelinde yüzde 7,3 gerilerken, borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri sadece 15 gün içinde 29 milyar dolar kaybederek 351 milyar dolara düştü.

2023 yılını 7.470 puandan kapatan endeks, temmuz ayında 11.172 puanla tarihi zirvesini görmüştü. Bu yükselişte kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve diğer olumlu gelişmeler etkili olmuştu. Ancak zirvenin ardından Borsa İstanbul, özellikle yabancı yatırımcıların yoğun satışlarıyla hızlı bir düşüş trendine girdi. 15 Ekim itibarıyla endeks zirveden yüzde 19,8 geriledi.

Yabancı yatırımcı satışları hızlandı

HaberTürk'ün haberine göre; Borsa İstanbul'daki bu sert düşüşlerin arkasında yabancı yatırımcıların azalması büyük rol oynadı. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar, temmuz, ağustos ve ekim aylarında net satış yapmaya devam etti. Yabancıların Borsa İstanbul'daki hisse stoku 31 milyar doların altına indi. Ekim ayının ilk haftasında sadece 261 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleşti.

Jeopolitik riskler düşüşü destekledi

Uzmanlar, borsadaki düşüşün sebepleri arasında artan jeopolitik riskleri de gösteriyor. İsrail-İran gerilimi gibi küresel riskler, yabancı yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırırken, gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimi beklentileri de Türkiye piyasalarını olumsuz etkiledi.

Yatırımcı sayısı azalıyor

Yabancı yatırımcıların yanı sıra yerli yatırımcılar da borsadan çekilmeye başladı. Halka arzlarla yükselen yerli yatırımcı sayısı, son 4,5 ayda 1,23 milyon azalarak 8,34 milyondan 7,11 milyona geriledi.

Reel kaybın etkisi

BIST 100 endeksi, 2024 genelinde yüzde 17,5 yükselse de enflasyon karşısında yatırımcıların reel getirisi negatif oldu. TÜİK verilerine göre, borsadaki reel kayıp eylül sonu itibarıyla yüzde 13,8 olarak kaydedildi.