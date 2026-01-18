2B arazilerinde yeni fırsat: 102 bin kişi tapu alacak!

Orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde taşınmazı bulunan binlerce vatandaşın beklediği yasa Meclis'ten geçti. 2B arazileri olarak bilinen bu arazilerde hakkı olan ancak tapusunu alamayan ya da başvuru yaptığı halde taksitlerini ödeyemeyenlere ikinci fırsat kapısı açıldı.

Yeni ek süre tanındı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere yeni bir ek süre veriliyor. Teklife göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

Taşınmazların satış bedeli, başvuru süresinin bitiminden ödeme için başvurulan tarihe kadar geçen süre için, TÜİK’in aylık TÜFE artışları dikkate alınarak artırılacak.

102 bin kişi faydalanacak

Yeni yasadan 102 bin vatandaşın faydalanacağı düşünülürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar da 2B satışlarından bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı yapıldı. Satışlardan 18 milyar lira civarında gelir elde edildi.