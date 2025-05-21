2B arazilerine tapu müjdesi! Bakan Kurum 'Yıl sonuna kadar tamamlayacağız' diyerek duyurdu

Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. 2B araziler için tapu bekleyen 5 milyon kişiye büyük müjde verdi.

"Yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz" diyen bakan Kurum, "Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

"Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız"

Bu alanların kullanıcılarının süratle tespit edileceğini ifade eden Kurum, "Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" diye konuştu.

Konutta manipülasyona yeni önlem: İlk kez İstanbul'da başlanacak

Bakan Kurum konut fiyatlarındaki manipülasyonu engellemek için de 'Değer Bilgi Merkezi'nin kurulacağını, bu sistemle vatandaşların evinin gerçek maliyetini öğrenebileceğini belirtti.

Taşınmazın gerçek değeri için yanındaki binalarla kıyaslanacağını ifade eden Kurum, "Sisteme ilk kez İstanbul'da başlanacak. 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak sistem 2027'nin ortasına kadar tamamlanacak ve Türkiye dijital alt yapıyı hazır hale getireceğiz." şeklinde bilgi verdi.

2B arazileri nedir?

2B arazileri, orman vasfını yitiren hazine arazileri olarak tanımlanıyor. Bu araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkarıldıktan sonra, yeniden ormanlaştırılması mümkün olmayan ve genellikle özel kullanıma açık hale gelen toprak alanlarından oluşuyor.