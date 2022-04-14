3 bakan 'enerji giderleri' için bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Nebati, "Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile Güneş Enerjisi Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" açıklamasında bulundu.