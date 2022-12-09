3 bakanlığın bütçe görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
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TBMM Genel Kurulu, bütçenin 4. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.