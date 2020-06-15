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3 bin 323 ürüne 43.6 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk çeyrekte 35 bin 370 parti ürünü denetlediklerini, 2 bin 798’inin uygunsuz, 525’inin de güvensiz bulunduğunu duyurdu. Pekcan, söz konusu ürünler için 43,6 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

3 bin 323 ürüne 43.6 milyon lira ceza!
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde  gerçekleştirilen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri  kapsamında 35 bin 370 parti ürünün denetlendiğini belirterek, "Bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere  yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı" dedi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini kaydeden Pekcan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

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