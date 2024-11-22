3. çeyrek işgücü verileri belli oldu: İstihdam endeksinde artış dikkat çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan istihdam endeksi, yıllık bazda yüzde 3,0 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 artış kaydetti.

Çalışılan saat endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,1 azaldı. Alt sektörlerde bu oran; sanayi sektöründe yüzde 4,1 düşüş, inşaat sektöründe yüzde 2,8 artış ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 düşüş olarak gerçekleşti.

Brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 74,7 artışla dikkat çekti. Alt sektörler bazında, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 73,9, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 75,2 artış yaşandı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi ise yıllık bazda yüzde 76,9 arttı. Sanayi sektöründe bu oran yüzde 82,0, inşaat sektöründe yüzde 69,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 oldu.

Çeyreklik bazda bakıldığında, istihdam endeksi yüzde 0,8, çalışılan saat endeksi yüzde 0,4 ve brüt ücret-maaş endeksi yüzde 8,8 arttı. Saatlik işgücü maliyeti endeksindeki çeyreklik artış yüzde 9,0 olarak kaydedildi.