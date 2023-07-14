3. çeyrekte güçlü bir işe alım ortamı bekleniyor

ManpowerGroup, Temmuz - Eylül aylarını kapsayan 2023'ün üçüncü çeyreğinde işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 849 işverenle İstihdama Genel Bakış Anketi’ni yaptı.

Anket, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı da dâhil olmak üzere ekonomik gerilemenin birçok çalışan ve kuruluş için hala acil endişeler içerisinde olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Ayrıca, anketin yapıldığı tarihte yaklaşık 14 aydır süren Ukrayna - Rusya çatışması da özellikle Avrupa'da istihdam beklentilerini etkilemeye devam ediyordu.

Araştırmaya göre mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) 28'e yükselirken işverenler 2023'ün üçüncü çeyreğinde çalışan seviyelerini geçen çeyreğe göre daha hızlı artırmayı planlıyor. Küresel görünüm geçen çeyrekten bu yana 5 puan artarken çoğu ülkede 2023'ün ikinci çeyreğine kıyasla ılımlı artışlar oldu. Ancak istihdam görünümü, devam eden ekonomik krizin baskısıyla geçen yılın bu dönemine göre hala yüzde 4 puan daha düşük.

Bu zorluklara rağmen, birçok işveren kuruluşlarının büyümeye devam ettiğini ve yeni yeteneklere olan talebin arttığını belirtiyor. Güney ve Orta Amerika bölgesi, önümüzdeki çeyrek için en düşük ve en yüksek istihdam beklentilerine sahip ülkeleri içeriyor. Kosta Rika (43) 2023'ün üçüncü çeyreği için en yüksek istihdam görünümünün beklendiği ülke olurken Arjantin en düşük beklentiye sahip ülke oldu.

“Sonuçlar, Türkiye'nin değişen piyasa koşullarına uyum yeteneği gösteriyor”

Ankete göre Türkiye’de ise Temmuz - Eylül 2023 döneminde işverenler, yüzde 25 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım ortamı bekliyor. İş piyasasına yönelik beklentiler geçen çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan, geçen yılın bu dönemine göre ise yüzde 4 puan arttı. Türkiye, istihdam görünümü açısından bölge ortalamasının 5 puan üzerindeki puanı ile listenin üst yarısında yer alıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırmanın yapıldığı dönemde ülkemizdeki seçim dönemli belirsizlik yaratıyor ve bu durum ekonomik belirsizlikle de birleşiyordu. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu belirsizliklerin etkisinin azalmakta olduğunu da söyleyebiliriz.

Ancak, yakın zamanda meydana gelen yıkıcı depremlerin etkileri hala devam ediyor. Bu deprem çok yıkıcı bir etki yaratmış olsa da bölgedeki büyük sanayi tesislerinin çok fazla etkilenmemiş olması istihdam üzerinde nispeten olumlu bir etki yaratmaya devam ediyor.

Türkiye'deki iş piyasasının büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Son anket sonuçları da önümüzdeki çeyrek için Türkiye'de işe alım ortamının güven verici ve iyileşmekte olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, çeşitli sektörlerde artan yetenek talebine işaret etmekte ve Türkiye'nin esnekliğini ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini göstermektedir" diyor.

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sında işverenler Temmuz - Eylül 2023 döneminde çalışan sayılarında artış beklerken, sadece bir bölgede düşüş bekleniyor. Türkiye'deki en rekabetçi bölge, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana yüzde 2 puan, 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ise yüzde 7 puan artışla 27 NEO puana ulaşan Akdeniz Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana en fazla artış gösteren bölge ise yüzde 24 puanlık değişimle Doğu Anadolu bölgesi. Bölgelerin NEO puanları:

Akdeniz (27)

Marmara (24)

İç Anadolu (23)

Karadeniz (22)

Doğu Anadolu (9)

Güneydoğu Anadolu (7) Ege (-1)

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'deki 9 sektörün tamamında NEO puanları, işverenlerin Temmuz - Eylül 2023 döneminde çalışanların sayısında artış beklediğini gösteriyor. Türkiye'deki en rekabetçi sektör, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana 11 puan, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ise 26 puan artış göstererek 36 NEO puanına ulaşan finans ve gayrimenkul sektörü oldu.

Bu sektör aynı zamanda 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana beklentilerdeki en büyük artışın olduğu sektör. Hatta Türkiye, finans ve gayrimenkul sektörünün çeyreklik artışında 41 ülkenin ortalama çeyreklik artışını 9 puan geride bırakarak dünya genelinde onuncu sırada yer alıyor. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Finans ve Gayrimenkul (36)

Sağlık ve Yaşam Bilimleri (31)

Taşımacılık ve Lojistik & Otomotiv (31)

Bilgi Teknolojileri (26)

Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (18)

Tüketim Malları ve Hizmetleri (17)

Enerji ve K amu Hizmetleri (15)

İletişim Hizmetleri (3)