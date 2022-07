3. ‘I of the World’ fuarı New York’ta gerçekleştirildi

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ‘I of the World’ 20-21 Temmuz tarihleri arasında New York’ta düzenlendi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen fuarda Türkiye’nin önde gelen 33 kumaş firması, Türk tekstilinin ABD’deki pazar payını genişletmek için ürünlerini sergiledi.

Türkiye’nin İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen I of the World fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ABD tekstil pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, “2021 yılında 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ihracat verisine ulaştık. 2022 yılı hedefimiz ise 1 milyar doların üzerine çıkmak. Bunun için gerçekleştirdiğimiz i of the World Fuarı büyük önem taşıyor.” dedi.

Türkiye'nin ABD’nin kumaş ithalatında ilk 5’e girebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Öksüz, “I of the world bizim tekstil ürünleri fuarımız ve ABD’ye özgü yaptığımız bir çalışmamızdır. ABD bizim için çok önemli bir pazar. 1 milyar doların üzerine çıkma potansiyelimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda ülkemiz, tekstil sektöründe dünyanın 5’inci büyük tedarikçisi konumunda yer alarak dünya pazarlarından yüzde 3.6 oranında pay alıyoruz. Fakat ABD’nin ithalatından aldığımız pay 2.6. Yani hala burada bir potansiyelimiz var. Kısa vadede hedefimiz payımızı yüzde 3’ün üzerine taşımak.” şeklinde konuştu.

“Türk tekstil ihracatçıları çok başarılı”

ABD’nin önde gelen markalarının üst düzey temsilcisi Jane Bong ise, “İTHİB tarafından fuar başladığından beri buraya geliyorum. Türk tekstil üreticileriyle çok iş yaptım. Yıllar boyunca ortaya çıkan güzel kumaşları var. Her yıl Türk ihracatçılarla görüşüyorum ve söylemeliyim ki kumaşlar gelişti. Bugün bir kez daha etkilendim, el işçilikleri çok güzel, Türk ihracatçılarla çalışmak iyi. Yıllar geçtikçe Türk İhracatçılar çok gelişti, benim için önemli olan kumaşların kalitesi, hizmet, özel iş yapabilme, iyi teslimat, tabii ki doğrudan fabrikalarla çalışabilmek. İhracatçılar gerçekten harika. Bu yüzden çok mutluyum.” dedi.