3 kamu bankasının genel kurulları yapıldı! Genel müdürler güven tazeledi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın genel kurulları saat 10.00’da başladı. Gündemin en önemli maddesi olan yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçiminde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Ziraat Bankası’nda Mart 2021’den bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Alpaslan Çakar’ın, Halkbank’ta 8 Haziran 2017’den bu yana genel müdür olarak görev yapan Osman Arslan’ın ve VakıfBank’ta 27 Mayıs 2019’dan bu yana görevde bulunan Abdi Serdar Üstünsalih’in görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Genel kurullarda ayrıca 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra bankaların kâr dağıtım tabloları da görüşülerek onaya sunuldu. Banka çalışanlarına yapılacak temettü ödemeleri de gündemin bir diğer önemli maddesi oldu.