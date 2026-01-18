3 kıtada faaliyet gösteren turizm acentesi iflas etti: Para iadesi yapılmayacak!

Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya tatil turları düzenleyen, uçak bileti ve otel paketleri satan İngiliz turizm acentesi Regen Central, tasfiye sürecine girmesinin ardından faaliyetlerini resmen durdurdu.

2009 yılında kurulan ve İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi popüler turizm ülkelerine tatil paketleri satan şirket, Regen Travels ve Oneworld Travels isimleriyle faaliyet gösteriyordu.

Şirket bu ayın başında iflasını açıklarken, 13 Ocak'ta da faaliyetlerini durdurdu. Şirketin, iflas durumunda müşterilere para iadesi güvencesi sağlayan ve İngiltere'de tur operatörleri için zorunlu olan devlet destekli ATOL lisansını da kaybettiği öğrenildi.

Para iadesi yapılmayacak

Şirketin kapanması sonucunda, şirket aracılığıyla alınan tüm uçuş ve tatil rezervasyonları da iptal olurken, ATOL lisansı olmadığı için müşterilere herhangi bir geri ödeme de yapılmayacağı bildirildi.

Regen Central Ltd, son dönemde iflasını açıklayan tek İngiliz seyahat şirketi değil. 2025 yılında Ickenham Travel Group (Kasım), Great Little Escapes (Haziran) ve Jetline Travel (Mart) da aynı kaderi paylaşan birkaç şirketten biriydi.