3. köprüde 'refinansman düğümü'

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2027 yılına kadar işletme hakkını elinde bulunduran IC Yatırım Holding’in bir grup Çinli yatırımcıyla görüşmeleri durdurduğunu belirtti. China Merchants Group iştiraki China Merchants Expressway Network & Technology Holdings beş farklı yatırımcıyla birlikte köprünün yüzde 51’ini yaklaşık 689 milyon dolara satın almak için 2019’dan bu yana görüşme yürütüyordu.

Görüşmelerde düğümün çözülmesi köprünün finansmanı için 2013’te kullanılan kredinin 1,6 milyar dolarlık kısmının refinansmanında anlaşılmasına bağlı olacak.

Bloomberg'in haberine göre, Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China ve China Merchants Bank’ın da aralarında bulunduğu bankalar tarafından desteklenmesi planlanan refinansmanın nihai şartlarında anlaşmazlıklar bulunuyor.

IC Yatırım, Çinli yatırımcılar tarafından yapılan ve refinansmanın tamamlanmasına kadar satın alma bedelinin emanet bir hesaba aktarılması teklifini reddetti. Kaynaklara göre görüşmelerin devam edip etmeyeceği belli değil.

IC Yatırım, China Merchants Group ve iştiraki China Merchants Expressway Network & Technology Holdings konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Salgın da görüşmeleri geciktirdi

1,4 kilometrelik Yavuz Sultan Selim köprüsü ve bağlantı yolları 2016’dan bu yana faal durumda. Köprüyü inşa eden İtalyan Astaldi yaşadığı finansal darboğaz sebebiyle hisselerini IC Yatırım’a satmıştı.

IC Yatırım Holding ve Çinli yatırım grubunun Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bankalarla yürüttüğü görüşmeler koronavirüs salgını sebebiyle de gecikme yaşamıştı.