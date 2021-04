3 üniversiteden biyoteknoloji alanında iş birliği

Takip Et

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi, Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan "biyoteknoloji" alanında ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi amacıyla iş birliğine imza attı.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, akademik iş birliğine ilişkin imza töreni, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleşti.

İş birliği kapsamında her 3 üniversitenin alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla yapay zeka teknolojileri, doku mühendisliği, insan ve hayvan moleküler biyoloji ve genetiği gibi alanlarda ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek. "Biyoteknoloji" alanında yetkin öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve potansiyellerinin kullanıldığı ortak bir yapı oluşturulacak. Böylece akademik alanda Ar-Ge ve uygulama birlikteliğinin sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin sistematik şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Protokole göre, diagnostik tedavi ve translasyonel tıp, viroloji ve mikrobiyoloji, malzeme üretimi, doku mühendisliği ve hücre kültürü, biyoinformatik, insan ve hayvan moleküler biyolojisi ve genetiği, biyomedikal cihaz, medikal robotik sistemler ve yapay zeka teknolojileri, opto-mekatronik ve görüntüleme teknolojileri alanlarında da akademik iş birliği kurulması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek ve üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj olanağı sağlanacak.

"Biyoteknoloji alanındaki buluşları sanayimizin hizmetine sunmak istiyoruz"

Ar-Ge'de iş birliğinin tarafları öne çıkaracağını vurgulayan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Değerli ve her biri kendi alanında uzman öğretim kadrolarının katkısıyla kuracağımız bu yeni yapıda, ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip olan biyoteknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yürüterek geliştirilecek buluşları sanayimizin hizmetine sunmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın de üniversitelerin her birinin yetkinlik alanlarının birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Bu noktada birlikte güç birliğiyle birlikte hem sağlıkta hem biyoteknolojide daha ileri noktaya, üniversite-sanayi iş birliğini de içine katarak ilerleyeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversitelerin her alanda rekabetçi olmasının bugünün dünyasında çok mümkün olmadığını vurgulayarak, "Her üniversite belirli taraflarıyla, belirli kapasiteleriyle öne çıkabiliyor. Biz 3 köklü üniversite olarak her üniversitemizin ayrı rekabetçi taraflarını bir araya getirerek gerek ülkemize, ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak gerekse dünya bilimine katkıda bulunmak amacıyla güçlerimizi birleştiriyoruz" şeklinde konuştu.