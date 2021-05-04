3 yıl ödemesiz esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? KOSGEB esnaf kredisi verecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 3 yıl ödemesiz esnaf kredisi ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinde yer alan 3 yıl ödemesiz esnaf kredisi büyük ilgi çekerken, krediden faydalanmak isteyen küçük ve mikro işletme sahipleri KOSGEB esnaf kredisi konusunun detaylarını araştırmaya başladı.

KOSGEB kredisi başvuru tarihleri belli oldu?

Destek paketinde yer alan kira yardımı ve gelir kaybı desteği gibi KOSGEB esnaf kredisi için başvurular da e-Devlet üzerinden yapılacak ve yine kredi sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 3 yıl ödemesiz esnaf kredisi başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanacak.

Esnaf kredisine nasıl başvurulur?

3 yıl ödemesiz esnaf kredisi başvuru süreci e-Devlet'ten yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, KOSGEB hizmetlerinin altında bulunan işlemlerden kredi desteğine başvurabiliyor.

75 bin TL'ye kadar destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında, "Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek." ifadelerini kullandı.