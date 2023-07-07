3 yıldan uzun süreli pasaport 5.444 lira oldu
Pasaport harcına gelen yüzde 50'lik zammın ardından 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükselirken, 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı olarak maktu harç tutarları yüzde 50 oranında arttı.
Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.
İşte son harç zammı sonrası oluşan pasaport bedelleri: