30 Eylül'e kadar yeni ek gümrük vergileri uygulanacak

29 Haziran 2020

Resmi Gazetenin 28 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, 400'ün üzerinde ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürüne göre değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Karar, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi

vinçleri gibi iş makineleriyle, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar,

termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir-çelik eşya, kablo ve değerli süs eşyalarını kapsıyor.

Aynı gazetede yayımlanan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı ile 2430 Sayılı

Cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında kararla, güneş panellerinde

kullanılması kaydıyla yansıtıcı film ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Bu kararla ayrıca, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için gümrük vergisi de 30 Eylül'e kadar uygulanmak üzere %10 tespit edildi.