30 milyon dolar tazminat istemişlerdi: İtalyan Enel'in açtığı davada EPDK haklı çıktı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uluslararası alanda önemli bir hukuk zaferine imza attı.

2022 yılında İtalya merkezli enerji şirketi Enel S.p.A., Isparta ilindeki güneş enerjisi santraline ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından önlisansının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine tahkim davası açmıştı.

İtalyan şirket 30 milyon dolar tazminat istedi

Enel S.p.A şirketi önlisans iptalinin Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında 2 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’yı ihlal ettiğini iddia ederek yaklaşık 30 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

2 yıl süren hukuk savaşını Türkiye kazandı

EPDK'dan yapılan açıkamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, EPDK tarafından yönetilen ve 2 yılı aşkın süre devam eden hukuk mücadelesinin neticesinde kazanan Türkiye oldu.

Yapılan yargılama sonucunda, uluslararası hakem heyeti oy birliğiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu haklı buldu. Davacının tüm talepleri esastan reddedilirken dava Türkiye Cumhuriyeti lehine neticelendirildi.

İptal işlemi Uluslararası Hukuk standartlarına uygun

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; uluslararası hakem heyetinin aldığı bu kararla EPDK’nın söz konusu önlisans iptaline ilişkin işlem ve süreçlerinin Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk standartlarına uygun olduğuna hükmetmiş olduğunu vurguladı.

"Bu konuda kimsenin bir ayrıcalığı yoktur, olamaz"

Kararın Türkiye Cumhuriyeti enerji piyasalarında yürütülen faaliyetlere yönelik EPDK işlemlerinin hukuka uygunluğunu göstermesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi:

“Bu kararla enerji piyasalarımızın adil yapısı ve hukuki güvenliği uluslararası makamlarca da tescillenmiştir. Yerli-yabancı fark etmeksizin sorumluluğunu yerine getirmeyen yatırımcıların lisans ve önlisansları iptal edilir. Bu konuda kimsenin bir ayrıcalığı yoktur, olamaz. Sektörümüzün kuralları bellidir ve bu kurallara göre ülkemizin gücüne güç katacak yerli-yabancı bütün yatırımcılarımız bizim için değerlidir. Ancak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan azami düzeyde elektrik üretme hedefimizi sekteye uğratacak her adımın karşılığı bellidir ve bu kararla uluslararası hukuk açısından da teyit edilmiştir. Bu süreçte emek veren başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile kurumumuzun Hukuk ve Elektrik Piyasası Dairelerine, uzmanlarımıza ve bizi temsil eden hukuk ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.