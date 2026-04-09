30 yıllık İtalyan devi kapandı

ABD’de restoran sektöründe dikkat çeken bir kapanma daha yaşandı. Alabama eyaletinin Huntsville kentinde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Tellini’s Italiano, faaliyetlerine kalıcı olarak son verdi.

Dışarıda yeme alışkanlığı azaldı

Uzmanlara göre İtalyan restoranlarının son dönemde zorlanmasının üç temel nedeni bulunuyor: Artan gıda maliyetleri, tüketicilerin dışarıda yeme alışkanlıklarının azalması ve değişen beslenme trendleri.

Özellikle buğday, süt ürünleri ve yağ gibi temel malzemelerde yaşanan fiyat dalgalanmaları işletmelerin kâr marjını ciddi şekilde daraltıyor. Bunun yanında, tüketicilerin daha fazla evde yemek yemeye yönelmesi ve protein ağırlıklı diyetlere olan ilginin artması, makarna ve pizza gibi karbonhidrat ağırlıklı menüleri geri plana itiyor.

Bir dönemin sembolüydü

1996 yılında kurulan Tellini’s Italiano, kısa sürede bölgenin en bilinen restoranlarından biri haline geldi. Menüde özellikle fırın makarnalar, pizzalar ve paniniler öne çıkarken, işletmenin “fast-casual” konsepti hem hızlı servis hem de kaliteli yemek sunmasıyla dikkat çekiyordu. Yerel üreticilerden tedarik edilen malzemelerle hazırlanan yemekler, restoranın sadık bir müşteri kitlesi oluşturmasını sağladı.

Sektörde kapanma dalgası büyüyor

Tellini’s Italiano’nun kapanışı, yalnızca tekil bir olay değil. Son yıllarda birçok bağımsız restoran ve zincir benzer nedenlerle faaliyetlerine son verdi.

Artan kira, işçilik ve operasyon maliyetleri ile birlikte tüketici tercihlerindeki değişim, restoran sektöründe ciddi bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.