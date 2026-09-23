300'den fazla şubesi var: Ünlü tavuk zincirinde iflas

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ABD'nin hızla büyüyen restoran zincirlerinden Dave's Hot Chicken'ın franchise işletmecilerinden TIG Reaper LLC, mali sorunlar ve kredi kuruluşuyla yaşanan hukuki anlaşmazlığın ardından Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Ana şirketin iflas sürecinde olmadığı ve söz konusu restoranların faaliyetlerine devam ettiği açıklandı.

ABD'de kızarmış tavuk ve "hot chicken" restoranlarına yönelik talep artarken, sektörün hızlı büyüyen markalarından Dave's Hot Chicken'ın bir franchise işletmecisinden iflas başvurusu geldi.

Pennsylvania'da Dave's Hot Chicken restoranları işleten TIG Reaper LLC, 21 Eylül 2026'da ABD Pennsylvania Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında başvurdu.

Mahkeme kayıtlarına göre şirket, varlıklarını ve yükümlülüklerini 10 milyon ila 50 milyon dolar aralığında bildirdi. Şirketin teminatsız alacaklılara ödeme yapmak için kullanılabilecek fonlarının bulunduğu da kayıtlara geçti.

Bankayla anlaşmazlık mahkemeye taşındı

İflas başvurusunun, Bank Midwest'in 8 Eylül'de TIG Reaper'a karşı dava açmasının ardından gelmesi dikkati çekti. Banka, franchise işletmecisinin bazı borç yükümlülüklerini yerine getirmemiş olabileceğini ileri sürdü.

TIG Reaper da iflas başvurusuyla aynı gün Bank Midwest'e karşı ayrı bir hukuki süreç başlattı.

Chapter 11 başvurusu nedeniyle şirket aleyhindeki tahsilat ve dava süreçleri, ABD iflas hukukundaki "otomatik durdurma" mekanizması kapsamında geçici olarak durduruldu.

TIG Reaper'ın Philadelphia ve Willow Grove'da Dave's Hot Chicken restoranları işlettiği belirtiliyor.

Ana şirketten açıklama geldi

Dave's Hot Chicken ise yaşanan sürecin markanın genelini kapsamadığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, konunun bağımsız franchise işletmecisi TIG ile kredi kuruluşu arasındaki mali anlaşmazlıktan kaynaklandığı, Dave's Hot Chicken'ın ana şirketi ve diğer franchise işletmecilerinin süreçten etkilenmediği belirtildi. Söz konusu restoranların faaliyetlerine devam ettiği de bildirildi.

1 milyar dolara satılmıştı

Dave's Hot Chicken, 2017 yılında dört arkadaş tarafından yalnızca 900 dolarlık sermayeyle kuruldu. İlk satışlarını California'nın East Hollywood bölgesindeki bir otoparkta kurdukları geçici tavuk standından yapan girişim, kısa sürede ABD'nin en hızlı büyüyen restoran markalarından birine dönüştü.

300'den fazla noktaya ulaşan Dave's Hot Chicken, Haziran 2025'te yatırım şirketi Roark Capital'e 1 milyar dolar karşılığında satıldı.

Markanın 2026 yılında 140 yeni restoran daha açmayı ve yıllık satışlarını 1,6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Tavuk zincirleri hızla büyüyor

ABD'de kızarmış tavuk restoranları son dönemde fast food sektörünün en güçlü kategorilerinden biri haline geldi. Pazar araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre, 2025'te sona eren bir yıllık dönemde kızarmış tavuk restoranlarındaki tüketici trafiği yüzde 3 arttı. Diğer fast food konseptlerinde ise yüzde 1'lik gerileme yaşandı.

Sektördeki büyümenin 2026'da da sürmesi bekleniyor. Wingstop, Raising Cane's, Slim Chickens ve Dave's Hot Chicken'ın yıl sonuna kadar toplam 750'den fazla yeni restoran açmayı planladığı belirtiliyor.