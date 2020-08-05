3065 sayılı KDV kanunu ile oranlar değişti

05 Ağustos 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni vergi indirimlerine dair detaylar belli olurken, en çok merak edilen konuların başında ise KDV kanunu kapsamında olan düzenlemeler geliyor. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan düzenleme ise KDV oranları yıl sonuna kadar indirimli olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ekonomik faaliyetlerin normalleşmeye dönmesine katkı sağlamak amacıyla bazı hizmetlerde yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak. Belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanacak KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

KDV oranı indirilen sektör ve iş kolları

Bu düzenlemeden iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri etkilenecek.

Diğer taraftan Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri ise vergi indiriminden malzemeleri hariç etkilenecek.

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.

Turizme bağlı sektörlerde yüzde 1 KDV

Salgın döneminden en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.