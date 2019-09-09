32 projeye 20 milyon liralık kaynak

09 Eylül 2019

Sabiha TOPRAK

Kocaeli - 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşme imza töreni bugün Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Toplantıda destek almaya hak kazanan projelerin kısa tanıtımının ardından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, "MARKA, kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere mali destek programları kapsamında destek tahsis etmiştir" dedi.

"Doğrudan finansman destekleri kapsamında; 22 Mali Destek Programını hayata geçirmiştir. Toplamda 347 proje için 106 milyon 90 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte Bölgemizde 180 milyon 283 bin lira tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir" diyen Çöpoğlu, Mali Destek Programları kapsamında 2019 yılında, üç farklı başlıkta toplam 20 milyon lira tutarında hibe tahsis edilmesinin öngörüldüğünü mali destek programları ilan edilmiştir" dedi.

Çöpoğlu, "Asil listede bulunan toplam 32 projeye 20 milyon lira tutarında destek verilmesi, başvuru sahiplerinin eş finansman katkısıyla toplam 26 milyon 55 bin lira değer yaratılması beklenmektedir" ifadesini kullandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, "Başarılı projelerin alanlarına da değinen destek almaya hak kazanan 32 projeden 9'unun kültür ve turizm altyapısının değerlendirilmesi,10'unun üretim altyapılarının geliştirilmesi ,13'ününde meslek eğitiminin güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Çöpoğlu bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretim,istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini belirti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)Genel Sekreteri Dr.Mustafa Çöpoğlu ile proje sahibi kurum ve kuruluşların temsilcileri destek sözleşmelerini imzaladı.