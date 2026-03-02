32 yıllık İtalyan restoran zinciri tarihe karışıyor

ABD'nin Kanada sınırında yer alan bir Minnesota eyaletinde 32 yıl boyunca mahalle restoranı olarak hizmet veren D’Amico & Sons, Edina ve Golden Valley’deki son şubelerini 28 Mart 2026’da kapatacağını duyurdu.

Kuruluşu 1994 yılına dayanan ve Uptown Minneapolis’te açtığı ilk lokasyonla başlayan zincir, zamanla Twin Cities ve Florida’nın Naples kentinde toplamda 12 restorana kadar büyümüştü. Ancak son yıllarda ekonomik baskı ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle mağazalar tek tek kapanmaya başladı.

D’Amico & Sons, sadece bir restoran zinciri olmanın ötesine geçti; Twin Cities’in yemek kültürünü şekillendiren, yerel halkın aile yemekleri ve buluşmaları için tercih ettiği bir marka haline geldi.

Ekonomik baskıların yansıması

1982’de kurulan ana şirket D’Amico & Partners tarafından yönetilen grup, restoran dünyasında sadece popüler İtalyan kafeleriyle değil, aynı zamanda özel etkinlik ve catering hizmetleri veren D’Amico Hospitality ile de tanınıyor.

D’Amico & Sons’ın kapanması, yalnızca tek bir işletmenin küçülmesi değil; ABD restoran sektöründe devam eden ekonomik baskıların da bir yansıması olarak yorumlandı.

Kurucular Richard ve Larry D’Amico’nun gelecekte Florida’daki Campiello, The Club Room at Campiello ve The Continental gibi işletmelere odaklanacağı ve catering faaliyetlerinin D’Amico Hospitality çatısı altında Minneapolis-St. Paul bölgesinde devam edeceği açıklandı.

Pandemi sonrası düşük müşteri trafiği

Son dönemde birçok zincir restoran, yüksek kira maliyetleri, artan işçilik ve gıda giderleri, pandemi sonrası düşük müşteri trafiği gibi zorluklarla boğuşuyor. Bu faktörler, birçok mekânın sürdürdüğü fiyat artışlarına rağmen satışlarını artırmasını zorlaştırıyor.

Daha geniş çapta bakıldığında, Denny’s, Red Lobster, Applebee’s ve Noodles & Company gibi Amerikan zincirleri de 2025’te çok sayıda şubeyi kapatmayı planlıyor.