324 yatırımın her birine 240 milyon lira destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın ilk çağrısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. 81 ilde 324 yatırım konusuna, her biri için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz” dedi.
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın ilk çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Yerel Kalkınma Hamlesi ile sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar çok sayıda sektörde yatırımın önü açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “81 ilde toplam 324 yatırım konusuna, her bir yatırım için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi. Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimi esas alan kalkınma modeliyle Türkiye’yi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üsleri arasına taşıdıklarını vurgulayan Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılında ise muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkabilme yolculuğumuzda refahın ülke sathında dengeli yayılmasını ve topyekûn kalkınmamızı temin edecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgelerimizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçiriyor, başlattığımız büyük kalkınma seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
13 yılda 98 bin yatırım teşvik belgesi düzenlendi
2012 yılında uygulamaya alınan teşvik sistemini hatırlatan Fatih Kacır, “Ülke sathında pek çok yatırımın hayata geçmesine vesile olduk. 2012’den 2025’e kadar olan dönemde, 98 binden fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yaklaşık 14 trilyon lira yatırımın ve 3 milyon istihdamın önünü açtık. Teşvik belgesi alan bu yatırımların 32 bini tamamlandı. Devreye alınan 4 trilyon lira yatırımla, 1 milyon 400 bin kişinin istihdamı gerçekleşmiş oldu. Mevcut küresel tablo ve ülkemizin stratejik öncelikleri, yeni bir teşvik yaklaşımı ortaya koymanın isabetli ve gerekli bir adım olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda; yoğun bir hazırlık çalışması yürüttük. 13 yıl boyunca yürürlükte olan sistemin çıktılarını, stratejik alanlarda yatırımcı ilgisini besleyecek farklı destek enstrümanlarının etkinliğini titizlikle analiz ettik” ifadelerini kullandı.
“Mayıs sonunda yürürlüğe girdi”
Yeni sistemin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla mayıs sonunda yürürlüğe girdiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Program kapsamında desteklenmek üzere; pek çok kriteri dikkate alarak, kalkınma ajansları yatırım destek ofislerinin saha çalışması ve yoğun istişareler neticesinde her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusunu belirledik” açıklamasında bulundu. İş dünyasını da geleceğe yönelik yatırım için davet eden Kacır şöyle devam etti: “Bu yeni dönemde sağlayacağımız büyük teşvik ve desteklerle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine girişimcilerimizle birlikte taşımayı arzu ediyoruz.” Başvuru süreci 1 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülecek.