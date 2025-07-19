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324 yatırımın her birine 240 milyon lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın ilk çağrısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. 81 ilde 324 yatırım konusuna, her biri için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz” dedi.

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324 yatırımın her birine 240 milyon lira destek
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Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın ilk çağrısı yapıldı. Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan tara­fından açıklanan, Yerel Kalkın­ma Hamlesi ile sanayiden tarı­ma, teknolojiden turizme kadar çok sayıda sektörde yatırımın önü açılacak. Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Mehmet Fatih Ka­cır, “81 ilde toplam 324 yatırım konusuna, her bir yatırım için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Şehirlerimizin po­tansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektör­de yeni yatırımların önünü açı­yoruz” dedi. Yüksek katma de­ğerli, rekabetçi ve sürdürülebi­lir üretimi esas alan kalkınma modeliyle Türkiye’yi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üsleri arasına taşıdıklarını vurgula­yan Bakan Kacır, “Türkiye Yüz­yılında ise muasır medeniyet­ler seviyesinin de üzerine çıka­bilme yolculuğumuzda refahın ülke sathında dengeli yayılma­sını ve topyekûn kalkınmamı­zı temin edecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgeleri­mizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçiriyor, başlattığı­mız büyük kalkınma seferber­liğine hız kesmeden devam edi­yoruz” ifadelerini kullandı.

13 yılda 98 bin yatırım teşvik belgesi düzenlendi

2012 yılında uygulamaya alı­nan teşvik sistemini hatırla­tan Fatih Kacır, “Ülke sathında pek çok yatırımın hayata geç­mesine vesile olduk. 2012’den 2025’e kadar olan dönemde, 98 binden fazla yatırım teş­vik belgesi düzenledik. Yakla­şık 14 trilyon lira yatırımın ve 3 milyon istihdamın önünü aç­tık. Teşvik belgesi alan bu ya­tırımların 32 bini tamamlandı. Devreye alınan 4 trilyon lira ya­tırımla, 1 milyon 400 bin kişi­nin istihdamı gerçekleşmiş ol­du. Mevcut küresel tablo ve ül­kemizin stratejik öncelikleri, yeni bir teşvik yaklaşımı orta­ya koymanın isabetli ve gerek­li bir adım olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda; yoğun bir hazır­lık çalışması yürüttük. 13 yıl bo­yunca yürürlükte olan sistemin çıktılarını, stratejik alanlarda yatırımcı ilgisini besleyecek farklı destek enstrümanlarının etkinliğini titizlikle analiz et­tik” ifadelerini kullandı.

“Mayıs sonunda yürürlüğe girdi”

Yeni sistemin, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla mayıs sonunda yürür­lüğe girdiğini ifade eden Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır, “Program kap­samında desteklenmek üzere; pek çok kriteri dikkate alarak, kalkınma ajansları yatırım des­tek ofislerinin saha çalışması ve yoğun istişareler neticesin­de her bir ilimiz için 4 adet ol­mak üzere toplam 324 yatırım konusunu belirledik” açıkla­masında bulundu. İş dünyasını da geleceğe yönelik yatırım için davet eden Kacır şöyle devam etti: “Bu yeni dönemde sağla­yacağımız büyük teşvik ve des­teklerle ülkemizi muasır mede­niyetler seviyesinin de üzerine girişimcilerimizle birlikte ta­şımayı arzu ediyoruz.” Başvu­ru süreci 1 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürü­tülecek.