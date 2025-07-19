324 yatırımın her birine 240 milyon lira destek

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın ilk çağrısı yapıldı. Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan tara­fından açıklanan, Yerel Kalkın­ma Hamlesi ile sanayiden tarı­ma, teknolojiden turizme kadar çok sayıda sektörde yatırımın önü açılacak. Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Mehmet Fatih Ka­cır, “81 ilde toplam 324 yatırım konusuna, her bir yatırım için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Şehirlerimizin po­tansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektör­de yeni yatırımların önünü açı­yoruz” dedi. Yüksek katma de­ğerli, rekabetçi ve sürdürülebi­lir üretimi esas alan kalkınma modeliyle Türkiye’yi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üsleri arasına taşıdıklarını vurgula­yan Bakan Kacır, “Türkiye Yüz­yılında ise muasır medeniyet­ler seviyesinin de üzerine çıka­bilme yolculuğumuzda refahın ülke sathında dengeli yayılma­sını ve topyekûn kalkınmamı­zı temin edecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgeleri­mizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçiriyor, başlattığı­mız büyük kalkınma seferber­liğine hız kesmeden devam edi­yoruz” ifadelerini kullandı.

13 yılda 98 bin yatırım teşvik belgesi düzenlendi

2012 yılında uygulamaya alı­nan teşvik sistemini hatırla­tan Fatih Kacır, “Ülke sathında pek çok yatırımın hayata geç­mesine vesile olduk. 2012’den 2025’e kadar olan dönemde, 98 binden fazla yatırım teş­vik belgesi düzenledik. Yakla­şık 14 trilyon lira yatırımın ve 3 milyon istihdamın önünü aç­tık. Teşvik belgesi alan bu ya­tırımların 32 bini tamamlandı. Devreye alınan 4 trilyon lira ya­tırımla, 1 milyon 400 bin kişi­nin istihdamı gerçekleşmiş ol­du. Mevcut küresel tablo ve ül­kemizin stratejik öncelikleri, yeni bir teşvik yaklaşımı orta­ya koymanın isabetli ve gerek­li bir adım olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda; yoğun bir hazır­lık çalışması yürüttük. 13 yıl bo­yunca yürürlükte olan sistemin çıktılarını, stratejik alanlarda yatırımcı ilgisini besleyecek farklı destek enstrümanlarının etkinliğini titizlikle analiz et­tik” ifadelerini kullandı.

“Mayıs sonunda yürürlüğe girdi”

Yeni sistemin, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla mayıs sonunda yürür­lüğe girdiğini ifade eden Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır, “Program kap­samında desteklenmek üzere; pek çok kriteri dikkate alarak, kalkınma ajansları yatırım des­tek ofislerinin saha çalışması ve yoğun istişareler neticesin­de her bir ilimiz için 4 adet ol­mak üzere toplam 324 yatırım konusunu belirledik” açıkla­masında bulundu. İş dünyasını da geleceğe yönelik yatırım için davet eden Kacır şöyle devam etti: “Bu yeni dönemde sağla­yacağımız büyük teşvik ve des­teklerle ülkemizi muasır mede­niyetler seviyesinin de üzerine girişimcilerimizle birlikte ta­şımayı arzu ediyoruz.” Başvu­ru süreci 1 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürü­tülecek.