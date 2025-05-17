3.4 milyon dolar yatırımla Şanlıurfa’da lisanslı depo kuracak

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Bugün pamuk ticare­tinden yapay zekâ destekli finan­sal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirket, 2024 yılının Temmuz ayında hal­ka açıldı. Yatırımlar ve hedefler hakkında bilgi veren DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2025 yılında lisanlı depoculuk başvurusu yaptıkları­nı, pamuk üretiminin yoğun oldu­ğu bölgede açmayı hedefledikle­rini söyledi. Şirketin finansal tab­losunu da değerlendiren Ahmet, “İlk çeyrekte 1,4 milyar TL hasılat, 151 milyon TL brüt kâr elde etti. 2024 yılındaki görünüm 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife dö­nen DCT’nin ilk çeyrek net kârı 24 milyon lirayı aştı. 2025 yılı­nın ilk üç ayında hasılatı bir önceki yılın aynı dö­nemine kıyasla yüzde 22 artarak 1,4 milyar TL olan DCT, bu so­nuçla 2024 yılı top­lam hasılatının yüz­de 56’sını 2025 yılı­nın ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu. Brüt kârı ge­çen yılın ilk çeyreği­ne göre yüzde 258 oranın­da artarak 151 milyon TL’ye çıkan şirketin 2024 yılındaki görünü­mü 2025 yılı ilk çeyreği itibarıy­la pozitife döndü. DCT Trading'in net kârı 2025 yılının ilk çeyreğin­de, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 233 arttı” bilgilerini verdi.

Halka arz, yatırımlara güç verdi

Halka arzdan sağlanan fon saye­sinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken Levent Sadık Ahmet, “Şir­ketin özsermaye büyüklüğü 2024 sonunda 869,8 milyon TL iken, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 artarak mart ayı sonu itibarıyla 950 milyon TL seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı. Ahmet, “DCT Trading, arzdan net 373 milyon TL gelir elde etti. Bu kaynağın; yüz­de 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatı­rımlarına, yüzde 10’u şirket kuru­luşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal ka­pasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış durumda” diye konuştu.

Yaban mersini için 3.5 milyon dolarlık bütçe

Yunanistan merkezli iki bağlı ortaklığı YAKA ve BLUEFARM ile Avrupa’daki büyük zincir market­lere doğrudan kiraz ve yaban mer­sini tedariki sağlayan DCT, Türki­ye’de de yaban mersini üretiminde lider olmayı hedefliyor. 5 yıl içeri­sinde Türkiye’de en fazla üreten şirket olmak istediklerini aktaran Leven Sadık Ahmet, 3.5 milyon do­larlık yatırım için Trakya’da ara­zi baktıklarını açıkladı. Ahmet, “BLUEFARM toplam 50 bini aş­kın yaban mersini fidanı ile bu yıl 40 ton, yapılacak yeni yatırımlar ile 2030 yılında ise 400 tonluk yıl­lık üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmayı hedefliyor” dedi.

Yapay zeka ile pamuk fiyatlarını 5 gün önceden tahmin ediyor

DCT Trading, halka arz sonrasında, 2024 yılında kurulan İzmir merkezli Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ’nin kurucu ortaklığını gerçekleştirdi. Levent Sadık Ahmet’in verdiği bilgiye göre, Yatırımcı.AI platformu yakında üye kabulüne başlayacak. Ayrıca 2024’te New York Pamuk Borsası'nda pamuk fiyatlarını 5 gün önce tahmin eden Cotcast AI ve yine ham petrol, altın ve gümüş emtiaların gelecek fiyatlarını yapay zekâ modelleri ile tahminleyen TRK Technology’e yapılan ortaklıklarla, emtia piyasalarındaki dijital dönüşüme katkı sunuyor.