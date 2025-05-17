3.4 milyon dolar yatırımla Şanlıurfa’da lisanslı depo kuracak
Levent Sadık Ahmet tarafından 2007 yılında kurulan ve bugün tarımdan teknolojiye uzanan ya¬tırımlarıyla, halka arz sonrası ku¬rumsal dönüşüm ve büyüme yol¬culuğunu sürdüren DCT Trading, 3.4 milyon dolar yatırımla Şanlı¬urfa’da lisanslı depo açmaya ha¬zırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Bugün pamuk ticaretinden yapay zekâ destekli finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirket, 2024 yılının Temmuz ayında halka açıldı. Yatırımlar ve hedefler hakkında bilgi veren DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2025 yılında lisanlı depoculuk başvurusu yaptıklarını, pamuk üretiminin yoğun olduğu bölgede açmayı hedeflediklerini söyledi. Şirketin finansal tablosunu da değerlendiren Ahmet, “İlk çeyrekte 1,4 milyar TL hasılat, 151 milyon TL brüt kâr elde etti. 2024 yılındaki görünüm 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife dönen DCT’nin ilk çeyrek net kârı 24 milyon lirayı aştı. 2025 yılının ilk üç ayında hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 1,4 milyar TL olan DCT, bu sonuçla 2024 yılı toplam hasılatının yüzde 56’sını 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu. Brüt kârı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 258 oranında artarak 151 milyon TL’ye çıkan şirketin 2024 yılındaki görünümü 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife döndü. DCT Trading'in net kârı 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 233 arttı” bilgilerini verdi.
Halka arz, yatırımlara güç verdi
Halka arzdan sağlanan fon sayesinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken Levent Sadık Ahmet, “Şirketin özsermaye büyüklüğü 2024 sonunda 869,8 milyon TL iken, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 artarak mart ayı sonu itibarıyla 950 milyon TL seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı. Ahmet, “DCT Trading, arzdan net 373 milyon TL gelir elde etti. Bu kaynağın; yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatırımlarına, yüzde 10’u şirket kuruluşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal kapasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış durumda” diye konuştu.
Yaban mersini için 3.5 milyon dolarlık bütçe
Yunanistan merkezli iki bağlı ortaklığı YAKA ve BLUEFARM ile Avrupa’daki büyük zincir marketlere doğrudan kiraz ve yaban mersini tedariki sağlayan DCT, Türkiye’de de yaban mersini üretiminde lider olmayı hedefliyor. 5 yıl içerisinde Türkiye’de en fazla üreten şirket olmak istediklerini aktaran Leven Sadık Ahmet, 3.5 milyon dolarlık yatırım için Trakya’da arazi baktıklarını açıkladı. Ahmet, “BLUEFARM toplam 50 bini aşkın yaban mersini fidanı ile bu yıl 40 ton, yapılacak yeni yatırımlar ile 2030 yılında ise 400 tonluk yıllık üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmayı hedefliyor” dedi.
Yapay zeka ile pamuk fiyatlarını 5 gün önceden tahmin ediyor
DCT Trading, halka arz sonrasında, 2024 yılında kurulan İzmir merkezli Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ’nin kurucu ortaklığını gerçekleştirdi. Levent Sadık Ahmet’in verdiği bilgiye göre, Yatırımcı.AI platformu yakında üye kabulüne başlayacak. Ayrıca 2024’te New York Pamuk Borsası'nda pamuk fiyatlarını 5 gün önce tahmin eden Cotcast AI ve yine ham petrol, altın ve gümüş emtiaların gelecek fiyatlarını yapay zekâ modelleri ile tahminleyen TRK Technology’e yapılan ortaklıklarla, emtia piyasalarındaki dijital dönüşüme katkı sunuyor.