340 milyon liralık göçte son tarih 30 Ağustos

Barış SEDEF / İSTANBUL

Eminönü Unkapanı’ndan Rami’ye 1985 yılında iki yıllık bir süre için taşınan, İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı bu sürenin uzatılmasıyla birlikte bölgede 37 yıldan beri faaliyet gösteriyordu.

30 Ağustos itibarı ile Rami’deki eski yerleşkenin tamamen kapatılacağını kaydeden İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, 70 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 322 dönümden oluşan Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen ‘İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nın tamamlandığını ve taşınmaların kademli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yeni yerleşkelerine yapılan yatırım miktarının 340 milyon lira olduğunu kaydeden Karlı, şu bilgileri verdi: “Burasını 2011’in başında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile pazarlık ederek aldık ilk etapta 580 dönümlük yer için anlaşmaya vardık. Tabi bu alan imara açılınca net olarak 322 dönümlük kullanılabilir alan elimizde kaldı. Bölgenin ihalesini ise 2017’nin Ocak ayında yaptık. Yaptığımız ihaleye yurt içi ve yurt dışından yeterliliği olan 8 firma katıldı. Bunlardan birisi ihale günü çekildi. O dönemki rakamla 340 milyon liralık yatırımla yeni tesisimizin yapımı konusunda bu firmalardan birisiyle anlaşmaya vardık. 2017’nin Ekim ayında ise inşaat ruhsatını aldık. O dönemde yapılan çalışmada, bölgemizin 771 milyon liralık bir değere sahip olduğu tespit edildi.”

“İş hacmi ve ciro olarak Rami’yi katlayacak”

Yeni taşındıkları yerin mülkiyetine de sahip olduklarına dikkat çeken Karlı, “Mülkiyeti kendimize ait olan bir bölgeye taşınmak hayalimizdi gerçek oldu. Burada tavan yüksekliğiyle beraber alan düşünüldüğünde 125 ila 250 metrekare arasında dükkanlarımız var. Ancak dükkanların alan bazındaki metrekaresi 50 metrekare ile 100 metrekare arasında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Rami’deki dükkanların ise maksimum alan hacminin 25 ila 50 metrekare arasında değişkenlik gösterdiğini ve tavan yüksekliğinin de az olduğuna dikkat çeken Karlı, “Yeni yerimiz hem iş hacmi hem de ciro olarak Rami’yi katlar. Ancak bunun ne kadar olacağını zaman gösterecek.” şeklinde konuştu.

İlk etapta yüzde 50 doluluk bekleniyor

Başakşehir, Şahintepe’deki yeni toptancı haline taşınmaların sürdüğünün altını çizen Mustafa Karlı, “Bölgede yaklaşık 600’den fazla üyemiz var. İlk etapta yüzde 40 ila yüzde 50 civarında doluluk oranı bekliyoruz.” dedi.

Talep konusunda da yoğunluk yaşanacağını öne süren Karlı, “Burada yaklaşık 1100 dükkanın faaliyet göstermesini bekliyoruz. Kapalı alanımız 70 bin metrekare olacak. Ayrıca 30 civarında tır parkı, 2 bin 369 otopark alanı ve kapalı otoparkımız bulunuyor. İdari binamızın ise yapımını tamamladık.” diye konuştu.

Ham arazinin imara açılmasına ilişkin sürenin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü dile getiren Karlı, “İnşa süremizin üç yılda tamamlanması bize büyük bir avantaj sağladı. Yeni yaptığımız tesiste yolların enine uzunluğu 27 metre, araçlar ve tırlar daha rahat bir şekilde geçebiliyor. Ancak Eyüp bölgesindeki yerimizde 10 metrelik bir alan vardı. Dükkanlardaki ürünler bile yer sorunundan dolayı yollara taşıyor ve araç geçişleri sorun oluyordu.” dedi.