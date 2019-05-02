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35 milyon lira yatırımla fırın tesisi

Türkiye ekonomisinin küçüldüğü bir ortamda Silverline 35 milyon lira yatırımla fırın üretim hattı kurdu. Şirket, gelecek yıl 100 bin fırın üretim kapasitesi ve ilave 100 istihdam hedefliyor. (Muhammed Kafadar)

35 milyon lira yatırımla fırın tesisi
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