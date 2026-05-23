35 yıl sonra “vergi cenneti” listesinden çıkarılıyor

İspanya hükümeti, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık 35 yıl sonra “vergi cenneti” kara listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Kararın sınır ticareti, yatırım ortamı ve iki bölge arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

1991’den beri süren listeleme sona eriyor

İspanya Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle Cebelitarık’ın “iş birliği yapmayan vergi bölgeleri” listesinden çıkarılması planlanıyor. Böylece 1991 yılından bu yana devam eden “vergi cenneti” statüsünün sona ermesi bekleniyor.

İspanyol yetkililer, Cebelitarık’ın artık mali şeffaflık ve vergi adaleti konusunda ülkenin belirlediği kriterleri karşıladığını belirtti. Düzenleme için kamuoyu görüş sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Sınır ticareti ve istihdam için kritik adım

Uzmanlara göre karar, özellikle İspanya-Cebelitarık sınır hattında çalışan binlerce kişi açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabilir. Yeni düzenleme sayesinde çifte vergilendirme riskinin azalması ve sınır ötesi ticaretin hızlanması bekleniyor.

Kararın aynı zamanda Brexit sonrası dönemde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında devam eden Cebelitarık müzakerelerine de olumlu katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Cebelitarık yönetiminden memnuniyet mesajı

Cebelitarık hükümeti ise İspanya’nın kararını memnuniyetle karşıladı. Bölge yönetimi, Cebelitarık’ın uzun süredir OECD beyaz listesinde yer aldığını ve Avrupa Birliği’nin “iş birliği yapmayan bölgeler” listesinde hiçbir zaman bulunmadığını vurguladı.

Yetkililer ayrıca İspanya’nın daha önce imzalanan vergi anlaşmaları kapsamında bu adımı yıllar önce atma sözü verdiğini hatırlattı.

Avrupa’da yeni vergi dengesi tartışılıyor

İspanya’nın hazırladığı yeni listede yalnızca Cebelitarık değil, Barbados, Samoa, Seyşeller ve Trinidad Tobago gibi bazı bölgelerin de kara listeden çıkarılması planlanıyor. Buna karşılık Rusya’nın “zararlı vergi rejimi” gerekçesiyle listeye eklenmesi gündemde.

Ekonomi çevreleri, Avrupa’da vergi şeffaflığı ve offshore finans merkezlerine yönelik denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaşacağını belirtiyor.