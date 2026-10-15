“350 bin fon sahibinin net yatırımı ödenecek”
AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, tasfiye kararı verilen fonların toplam portföy değerinin yüzde 7.7’sini oluşturduğunu belirterek, düzenlemeyle yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Ferit PARLAK
Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarından etkilenen yatırımcılara yapılacak ödemeleri düzenleyen kanun teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Fon düzenlemesi teklifinde imzası bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, tasfiye kararı verilen fonların toplam portföy değerinin yüzde 7.7’sini oluşturduğunu ifade ederek, düzenleme ile yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğüne dikkat çekti. Tasfiye sürecinde yatırımcıların en önemli beklentisinin ödemelerin bir an önce yapılması olduğuna işaret eden Aksu, teklifin 4. maddesi ile adil bir dağıtım ölçütü olarak net yatırım tutarının benimsendiğini söyledi.
Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: "Net yatırım tutarı, sanal değer üzerinden değil fona fiilen koyduğu para girişi ve çıkışlar üzerinden hesaplanacaktır. Üstelik bu tutar, tasfiye tarihine kadar Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecektir. Fonların tasfiyesi gerçekleştirilirken her bir fonun yatırımcılarının ödemeleri, kendi fon malvarlığı üzerinden yapılacaktır. Para çıkışları da 'ilk giren ilk çıkar' yöntemine uygun bir sırayla gerçekleştirilecek. Yatırımcılarımızın nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları için belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesine teklifimizle imkan sağlanmaktadır. Bu bir ara ödemedir”
“Kamu bütçesine yük getirmeyecek”
Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifinin kamu bütçesine yük getirmeyeceğine dile getiren Aksu, “Tasfiye sürecinde Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacaktır" dedi.
Portföy yönetim şirketlerinin ve yöneticilerinin, zarar oluşumunda sorumluluğu bulunan ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tüm mal varlıklarıyla şahsen sorumlu olacaklarına vurgu yapan Aksu, “Teklifin 6'ncı maddesiyle adli makamlarca ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya müsadere edilen gayrimenkuller, araçlar, likit mal varlığı değerleri, Hazineye gelir kaydedilmeksizin yatırımcıların fon pay sahipliği haklarının karşılanması amacıyla doğrudan ilgili fona veya TMSF nezdinde açılan özel geri kazanım hesabına aktarılması düzenlenmektedir” dedi.
Kimi sosyal medya hesapları üzerinden ‘Bu kanun sadece bu vurguna özel bir kaçış tünelidir, adrese teslim soygun yasasıdır’ diye eleştiriler yapıldığını hatırlatan Aksu, “Kanun teklifinin, tasfiyesine karar verilen fonlarla sınırlandırılması, sorumluları korumak adına değil tam aksine, olağan dışı tasfiye sürecinin kendine özgü karmaşık koşullarına acil çözüm getirmek, ara ödeme yapabilmek, nihayetinde yatırımcının parasına hızlıca kavuşabilmesini sağlamak içindir. Hepinizin de bu amaçla hareket edeceğinden şahsen tereddüdüm yok” ifadelerini kullandı.