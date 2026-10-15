“350 bin fon sahibinin net yatırımı ödenecek”

Ferit PARLAK

Tasfiye sürecindeki yatırım fon­larından etkilenen yatırımcıla­ra yapılacak ödemeleri düzen­leyen kanun teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığın­da toplandı. Fon düzenlemesi teklifinde imzası bulunan AK Parti Samsun Mil­letvekili Ersan Aksu, tasfiye kararı ve­rilen fonların toplam portföy değerinin yüzde 7.7’sini oluşturduğunu ifade ede­rek, düzenleme ile yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğüne dikkat çekti. Tasfiye sürecinde yatırımcıların en önemli beklentisinin ödemelerin bir an önce yapılması olduğuna işaret eden Aksu, teklifin 4. maddesi ile adil bir da­ğıtım ölçütü olarak net yatırım tutarı­nın benimsendiğini söyledi.

Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: "Net yatırım tutarı, sanal değer üzerin­den değil fona fiilen koyduğu para giri­şi ve çıkışlar üzerinden hesaplanacak­tır. Üstelik bu tutar, tasfiye tarihine ka­dar Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranla­rının aritmetik ortalamasıyla güncelle­necektir. Fonların tasfiyesi gerçekleşti­rilirken her bir fonun yatırımcılarının ödemeleri, kendi fon malvarlığı üzerin­den yapılacaktır. Para çıkışları da 'ilk giren ilk çıkar' yöntemine uygun bir sı­rayla gerçekleştirilecek. Yatırımcıları­mızın nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları için belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapı­labilmesine teklifimizle imkan sağlan­maktadır. Bu bir ara ödemedir”

“Kamu bütçesine yük getirmeyecek”

Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifinin kamu bütçesine yük getirmeyeceğine dile ge­tiren Aksu, “Tasfiye sürecinde Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacaktır" dedi.

Portföy yö­netim şirketlerinin ve yöneticilerinin, zarar oluşumunda sorumluluğu bulu­nan ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tüm mal varlıklarıyla şahsen sorumlu ola­caklarına vurgu yapan Aksu, “Teklifin 6'ncı maddesiyle adli makamlarca ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya müsadere edilen gayrimenkuller, araçlar, likit mal varlığı değerleri, Ha­zineye gelir kaydedilmeksizin yatırım­cıların fon pay sahipliği haklarının kar­şılanması amacıyla doğrudan ilgili fona veya TMSF nezdinde açılan özel geri kazanım hesabına aktarılması düzen­lenmektedir” dedi.

Kimi sosyal medya hesapları üzerinden ‘Bu kanun sadece bu vurguna özel bir kaçış tünelidir, ad­rese teslim soygun yasasıdır’ diye eleş­tiriler yapıldığını hatırlatan Aksu, “Ka­nun teklifinin, tasfiyesine karar verilen fonlarla sınırlandırılması, sorumluları korumak adına değil tam aksine, olağan dışı tasfiye sürecinin kendine özgü kar­maşık koşullarına acil çözüm getirmek, ara ödeme yapabilmek, nihayetinde ya­tırımcının parasına hızlıca kavuşabil­mesini sağlamak içindir. Hepinizin de bu amaçla hareket edeceğinden şahsen tereddüdüm yok” ifadelerini kullandı.